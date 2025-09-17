Россиян предупредили об отказах в кредитах без официально подтвержденного дохода

Россияне не смогут получить кредит в банке или заем в микрофинансовой организации без официально подтвержденного дохода, сказал «Газете.Ru» гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев. Он пояснил, что это связано с новыми требованиями ЦБ по использованию официальных данных о доходах россиян при кредитовании.

«Не секрет, что многие россияне работают не всегда официально и не всегда хотят, чтобы все их доходы были видны, а налоги не были столь чувствительными для них. И в том, и в другом случае показатель долговой нагрузки (ПДН) чаще всего будет зашкаливать за те самые 50% (когда на погашение кредита уходит свыше 50% ежемесячного дохода. — «Газета.Ru»), после которых и банки, и МФО существенно ограничены в праве кредитования. Иными словами, нет официального подтверждения дохода — нет кредита в банке и даже займа в МФО. Есть доход, но не все отражается в информационных системах государства — кредит, может быть, и будет, но лишь на маленькую сумму и на короткий срок», — отметил Мехтиев.

Он добавил, что, наоборот, если есть доход и он весь «учтен» и долговая нагрузка менее 50%, за таких заемщиков будет ценовая конкуренция кредиторов (предложение лучших процентных ставок).

По словам Мехтиева, россияне могут самостоятельно проверить, какие доходы банк или МФО увидят в государственных системах. Эксперт уточнил, что работодатель при выплате зарплаты должен направлять так называемый расчетный лист, в котором детально отражаются все начисленные суммы, все удержания из них и все произведенные выплаты. На сайте или в мобильном приложении ФНС хоть и с некоторым опозданием, но должны отражаться все те начисленные суммы, которые работодатель указал в расчетных листках, добавил глава ассоциации.

«В соответствии с законодательством РФ, каждое физлицо может бесплатно два раза в год проверить свою кредитную историю в каждом бюро кредитных историй, а на рынке уже есть «агрегаторы», которые готовы предоставлять такие данные бесплатно 12 раз в год. Сравниваем и проверяем данные и делаем выводы, главный из которых прост — контролируйте свои финансы, иначе они будут контролировать вашу жизнь», — заключил Мехтиев.

Банк России 12 августа утвердил план перехода к использованию официальных данных о доходах граждан при оценке их долговой нагрузки. Теперь при рассмотрении заявок на кредиты банки и другие кредиторы будут получать сведения напрямую из информационных систем ФНС и Социального фонда через сервис «Цифровой профиль». Это позволит отказаться от бумажных документов и опираться на государственные источники. Полный объем информации для кредитных решений станет доступен к марту 2026 года. При этом кредиторы сохранят возможность дополнять анализ данными из других источников. В ЦБ отмечают, что переход на официальные сведения о доходах позволит финансовым организациям точнее оценивать платежеспособность заемщиков, а регулятору — эффективнее контролировать риски долговой нагрузки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам в ближайшее время.