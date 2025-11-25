Глава Минфина заявил о сокращении льгот, уменьшающих взносы в соцфонды

Российские власти намерены и дальше сокращать льготы, которые уменьшают объем перечислений в социальные фонды, включая систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что правительство рассматривает два направления для снижения нагрузки на регионы по оплате взносов за неработающее население. Одним из них он назвал отказ от льгот, по которым сейчас ведется пересмотр, так как они приводят к уменьшению отчислений в социальные фонды, включая фонды ОМС.

25 ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, нужно ввести механизм участия в системе обязательного медицинского страхования.

Она подчеркнула, что статья за тунеядство осталась в СССР, поэтому, если человек не хочет работать, — это его право, но для восстановления справедливости безработным стоит платить за участие в системе ОМС. По мнению сенатора, вкладываться в ОМС должны люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему».

