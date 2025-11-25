Большинство россиян считают инициативу о запрете скидок несправедливой

ВЦИОМ: россияне уверены, что запрет скидок приведет к росту цен на маркетплейсах

Большинство опрошенных россиян считают несправедливым идею о запрете маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки, они считают, что такое решение приведет к росту цен. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Во ВЦИОМ отметили, что семь из десяти россиян с разной периодичностью совершают покупки на маркетплейсах.

Почти две трети покупателей воспринимают инициативу как несправедливую. Большинство уверены, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе.

По мнению опрошенных, данная инициатива выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.

ВЦИОМ подчеркнул, что фактически сформировался общественный консенсус, что такие ограничения на маркетплейсах бьют по потребителям, при этом выгодны крупным игрокам.

25 ноября главы шести объединений предпринимателей призвали главу ЦБ Эльвиру Набиуллину не запрещать программы лояльности на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты.

Ранее Центробанк предложил Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов.