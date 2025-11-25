На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу Центробанка призвали не ограничивать скидки на маркетплейсах

Предприниматели попросили Набиуллину не ограничивать скидки на маркетплейсах
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Главы шести объединений предпринимателей направили письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не запрещать программы лояльности на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, так как это навредит продавцам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо.

Под письмом подписались руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК).

В объединениях рассказали, что в инициативе ЦБ видят угрозу полного запрета программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. Ни один другой банк в стране не готов в таких объемах субсидировать выгоды для клиентов цифровых платформ, а также для производителей и продавцов, заявили они.

Селлеры подчеркнули, что предприниматели в РФ и так находятся в сложной ситуации — негативное влияние на них оказывают высокие ставки кредитов, сложности с расчетами с зарубежными поставщиками, растущие логистические издержки. Кроме того, со следующего года повысится НДС.

До этого Центробанк предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность введения запрета для маркетплейсов продавать собственные банковские продукты из-за «заведомо неконкурентных преимуществ».

Ранее экономист предложил заменить ограничения банков маркетплейсов едиными нормами рекламы.

