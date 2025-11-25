Главу Центробанка призвали не ограничивать скидки на маркетплейсах

Главы шести объединений предпринимателей направили письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не запрещать программы лояльности на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, так как это навредит продавцам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо.

Под письмом подписались руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК).

В объединениях рассказали, что в инициативе ЦБ видят угрозу полного запрета программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. Ни один другой банк в стране не готов в таких объемах субсидировать выгоды для клиентов цифровых платформ, а также для производителей и продавцов, заявили они.

Селлеры подчеркнули, что предприниматели в РФ и так находятся в сложной ситуации — негативное влияние на них оказывают высокие ставки кредитов, сложности с расчетами с зарубежными поставщиками, растущие логистические издержки. Кроме того, со следующего года повысится НДС.

До этого Центробанк предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность введения запрета для маркетплейсов продавать собственные банковские продукты из-за «заведомо неконкурентных преимуществ».

Ранее экономист предложил заменить ограничения банков маркетплейсов едиными нормами рекламы.