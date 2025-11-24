Центробанк предложил Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила министру экономики Максиму Решетникову рассмотреть возможность запрета маркетплейсам продавать собственные банковские продукты. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо.

Инициатива предполагает введение запрета маркетплейсам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. К процессу предлагается подключить Федеральную антимонопольную службу.

Помимо этого, глава регулятора настаивает на запрете продаж на онлайн-площадках продуктов дочерних банков, которые, как она считает, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Минэкономики изучает письмо Центробанка. В министерстве рассказали «Ъ», что в РФ уже есть законодательная возможность устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. Там подчеркнули, что внедрение каких-либо ограничений нужно рассматривать комплексно, а также оценивать последствия для продавцов, покупателей и влияние на экономику в целом.

20 ноября главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы.

Ранее Минфин и ФНС подготовили меры против продавцов на маркетплейсах.