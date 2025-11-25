Новак раскрыл, что обсуждает Россия с китайскими партнерами

Россия с партнерами из Китая обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР. Об этом во время своего выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Межправительственные соглашения предусматривают возможность продления на 10 лет (до 2033 года) сроков поставки нефти в Китай через Казахстан», — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия занимает более 20% рынка Китайской Народной Республики по объему поставок нефти.

Также Новак отметил, что в прошлом году объем экспорта российского угля в Китай превысил 78 млн тонн. Он сообщил о наличии потенциала для углубления взаимодействия между двумя государствами в сфере угольной промышленности.

19 ноября Новак сообщил, что последние санкции Соединенных Штатов и других стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.