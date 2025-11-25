На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новак раскрыл, что обсуждает Россия с китайскими партнерами

Новак: Россия с китайскими партнерами обсуждает расширение экспорта нефти в КНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия с партнерами из Китая обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР. Об этом во время своего выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Межправительственные соглашения предусматривают возможность продления на 10 лет (до 2033 года) сроков поставки нефти в Китай через Казахстан», — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия занимает более 20% рынка Китайской Народной Республики по объему поставок нефти.

Также Новак отметил, что в прошлом году объем экспорта российского угля в Китай превысил 78 млн тонн. Он сообщил о наличии потенциала для углубления взаимодействия между двумя государствами в сфере угольной промышленности.

19 ноября Новак сообщил, что последние санкции Соединенных Штатов и других стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами