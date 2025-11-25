Стало известно, какую долю по поставкам нефти на китайский рынок занимает Россия

Новак: Россия занимает более 20% китайского рынка по объему поставок нефти

Россия занимает более 20% рынка КНР по объему поставок нефти. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, передает РИА Новости.

«По объему поставок Россия находится на лидирующей позиции среди поставщиков нефти в Китай, занимая более 20% китайского рынка», — уточнил он.

19 ноября Новак сообщил, что последние санкции США и других стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России.

11 ноября вице-премьер рассказал, что экономика РФ в настоящее время демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним угрозам, осваивая новые направления и точки роста.

По словам Новака, слаженная работа профильных ведомств, делового сообщества и институтов развития играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала страны, повышении ее конкурентоспособности и создании среды для устойчивого роста.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.