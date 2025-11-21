На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, как санкции против российских нефтяных компаний отразились на США

Энергетик Пасечник: санкции против РФ подняли цены на топливо в США
Andrew Kelly/Reuters

Эксперт по нефти и газу Александр Пасечник в эфире Tsargrad.tv объяснил, как американские санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и Лукойл» отразились на самих Соединенных Штатах. По его словам, результат рестрикций уже заметен на заправках в США.

«Дизель там подорожал, галлон бензина тоже. Пока вроде рынок держится, но не так, как обычно в этот сезон, нет никакого снижения. И там более рыночное ценообразование, чем у нас. А цены примерно всегда, исторически были близки — что в Америке, что в России. Это если смотреть в долларовом эквиваленте», — отметил Пасечник.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

После этого в «Лукойле» заявили о намерении продать зарубежные активы компании из-за введенных ограничений.

Ранее в российском регионе НПЗ приостановил переработку нефтяного сырья.

