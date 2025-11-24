На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть другие варианты»: юрист объяснил, почему россиянам навязали ипотеку

Юрист Толмачев обвинил ростовщический капитализм в навязывании ипотеки россиянам
Depositphotos

Помимо ипотечных кредитов в мире есть десятки других способов улучшения жилищных условий, включая создание кооперативов, национальных фондов и так далее. Однако сегодня россиянам навязывают ипотеку из-за действия законов ростовщического капитализма – пока они остаются в силе, другие варианты воплотить не удастся, заявил председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению специалиста, создание жилищных кооперативов – это один из самых простых способов улучшения жилищных условий без кредитов. Также многие страны, в первую очередь – нефтегазодобывающие, идут по пути создания национальных фондов, действующих по принципу природной ренты, заявил он. В пример Толмачев привел арабские страны и Норвегию.

«Таким образом, от каждого барреля нефти и кубометра газа народ получает деньги, — пояснил юрист. — Третий вариант, похожий был в СССР, когда некая корпорация строит, как собственник, а дальше, как собственник предоставляет в пользование это жилье – это система найма или арендного жилья».

При этом эксперт подчеркнул, что сегодня все эти варианты не могут быть воплощены, так как этому препятствуют законы «глобального финансового ростовщического капитализма».

Напомним, до этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой передавать неиспользуемые квартиры, приобретённые государством у строительных компаний, в социальную аренду нуждающимся гражданам. Предварительно, по его словам, государство должно выкупить эти квартиры по себестоимости. Такая схема позволит застройщикам решить проблему с неликвидом, а гражданам — получить жильё, убежден парламентарий.

Однако основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев раскритиковал эту идею, подчеркнув, что застройщики могут сами отдать в аренду такие квартиры по обычной стоимости, плюс в большинстве случаев речь идет о помещениях с черновой отделкой, которые не годятся для социального найма.

Ранее выяснилось, что россияне задолжали по ипотеке сотни миллиардов рублей.

