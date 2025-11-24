Россияне задолжали по ипотеке сотни миллиардов рублей

В октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России приблизилась к 250 млрд рублей, при этом доля таких ссуд в общем портфеле остается около 1%. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».

По данным экспертов, объем «плохих» ипотечных кредитов вырос на 1,4% — до 246,65 млрд рублей против 243,1 млрд в сентябре. Количество таких ссуд увеличилось с 82,2 тыс. до 83,5 тысячи.

Одновременно общий портфель жилищного кредитования подрос на 1,1% и достиг рекордных 22,6 трлн рублей. Таким образом, доля просроченных ссуд по-прежнему составляет около 1,1% от всех выданных ипотек.

Агентство также сообщало, что россияне стали активнее брать ипотеку на фоне снижения ключевой ставки: объем новых кредитов на покупку жилья в середине осени вырос почти на четверть за месяц и составил 483 млрд рублей, что уступает лишь июню 2024 года, когда показатель достиг 834 миллиардов.

