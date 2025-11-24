На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне задолжали по ипотеке сотни миллиардов рублей

«Скоринг бюро»: просроченная задолженность по ипотеке достигла 250 млрд рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России приблизилась к 250 млрд рублей, при этом доля таких ссуд в общем портфеле остается около 1%. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».

По данным экспертов, объем «плохих» ипотечных кредитов вырос на 1,4% — до 246,65 млрд рублей против 243,1 млрд в сентябре. Количество таких ссуд увеличилось с 82,2 тыс. до 83,5 тысячи.

Одновременно общий портфель жилищного кредитования подрос на 1,1% и достиг рекордных 22,6 трлн рублей. Таким образом, доля просроченных ссуд по-прежнему составляет около 1,1% от всех выданных ипотек.

Агентство также сообщало, что россияне стали активнее брать ипотеку на фоне снижения ключевой ставки: объем новых кредитов на покупку жилья в середине осени вырос почти на четверть за месяц и составил 483 млрд рублей, что уступает лишь июню 2024 года, когда показатель достиг 834 миллиардов.

Ранее россияне рассказали, какую квартиру хотят купить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами