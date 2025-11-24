На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минстрой ожидает снижения ввода жилья в России в перспективе трех лет
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России в ближайшие годы произойдет снижение ввода жилья. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы видим в перспективе трех лет снижение ввода жилья», — сказал он.

По его словам, с этим ничего сделать нельзя.

Замминистра рассказал, что на 1 ноября в России ввели около 83,5 млн кв. м, из которых 28 млн — это многоквартирное жилье.

Ведомство рассчитывает, что к концу 2025 года с учетом переноса сроков с прошлого года объем ввода составит не менее 42 млн кв. м многоквартирного жилья, добавил он.

По данным Росстата, ввод жилья в России в январе-октябре 2025 года снизился на 4,6%.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что объем ввода жилья к 2027 году может снизиться на 30% к текущему уровню или упасть до нуля. По его словам, при текущей ключевой ставке запаса прочности строительной отрасли хватит только до конца года. В сентябре он сообщил, что застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры.

Ранее в Госудуму внесут законопроект, предотвращающий «бабушкину схему» при продаже квартир.

