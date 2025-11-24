Россия и Индия обсудят запуск карт «Мир»

МИД РФ: Россия и Индия обсудят на переговорах в декабре запуск карт «Мир»

Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсуждали взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPаy (созданная в 2012-м индийская альтернатива Visa и MasterCard), сообщил «Известиям» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что этот вопрос будет обсуждаться и на переговорах стран на высшем уровне в декабре.

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья», — отметил замглавы МИД.

Он выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен. Тогда россияне смогут оплачивать картой «Мир» товары в индийских магазинах и быстро переводить средства по QR-коду или телефону.

«Ключевая задача сейчас — обеспечить взаимный эквайринг (услугу, позволяющую бизнесу принимать оплату с помощью карт). Этого можно достичь сравнительно быстро, по крайней мере в ограниченном масштабе», — высказал мнение глава центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН (Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук) Алексей Куприянов.

18 ноября Путин провел в Кремле встречу с Джайшанкаром. Переговоры прошли в представительском кабинете лидера РФ. Во время визита министра стороны обсуждали в том числе подготовку предстоящего в начале декабря российско-индийского саммита и сотрудничество в морской сфере.

Ранее банковские карты Visa и MasterCard в России решили отключить.