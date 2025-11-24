На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем может обернуться для Европы конфискация российских резервов

Экономист Кузнецова: изъятие ЕС резервов России подорвет доверие к евро
true
true
true
close
Global Look Press

Переход Евросоюза от схемы использования только доходов по замороженным российским активам к фактическому изъятию основной суммы может ударить не только по Москве, но и по самой европейской финансовой системе. Об этом «Газете.Ru» заявила финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«Ключевой риск — подрыв доверия к европейской валюте. Для центральных банков и суверенных фондов защищенность резервов — базовый параметр. Если прецедент изъятия суверенных активов все же будет создан, страны вне «коллективного Запада» — Китай, государства Персидского залива, ряд азиатских и африканских экономик — могут начать сокращать долю евро в резервах и переводить средства в юань, золото и сырьевые активы. Это повышает премию за риск на активы в евро, увеличивает стоимость заимствований и в долгосрочной перспективе подтачивает статус европейской валюты как «тихой гавани», — отметила Кузнецова.

По ее словам, юридический прецедент конфискации капитала означает, что имущественные гарантии в ЕС могут быть изменены задним числом из политических соображений. Для транснационального бизнеса это сигнал диверсифицировать расчеты и клиринг в пользу азиатских и региональных центров и постепенно сокращать долгосрочные размещения в европейских инструментах, предупредила Кузнецова. Резкого кризиса это не вызовет, однако усилит тренд на многополярность мировой финансовой системы, где ЕС будет терять роль безусловного якоря доверия, уверена экономист.

Она добавила, что изменение международно признанного принципа иммунитета суверенных активов открывает путь к аналогичным решениям со стороны других государств. В будущем это может снизить готовность третьих стран размещать резервы в европейских юрисдикциях и ослабить аргументы ЕС в спорах о верховенстве права, считает эксперт.

«Россия уже рассматривает симметричные шаги, включая использование активов нерезидентов и судебные претензии к европейским депозитариям. На фоне того, что в РФ остается значительный объем европейских инвестиций и недвижимости, это усиливает неопределенность для бизнеса ЕС», — заключила Кузнецова.

Президент Финляндии Александр Стубб 18 ноября заявил, что убежден в том, что Евросоюз в итоге одобрит конфискацию замороженных российских активов, опираясь на инициативы Еврокомиссии. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ЕС последствия конфискации российских активов.

