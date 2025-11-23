Бедные страны стали тратить больше на обслуживание госдолга. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой двадцатки», принятом на саммите в ЮАР.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что расходы на обслуживание общего внешнего государственного долга значительно выросли и более чем удвоились за последнее десятилетие для стран с низким уровнем дохода», — говорится в декларации.

На этом фоне страны «Двадцатки» подчеркнули приверженность Декларации министров финансов «Группы двадцати» о долговой устойчивости, принятую в октябре 2025 года. В декларации ставится задача по эффективному, всестороннему и системному устранению долговых уязвимостей стран с низким и средним уровнем дохода.

Саммит «Двадцатки» в Йоханнесбурге проходит без участия США. Лидеры России и Китая в ЮАР не приехали, но отправили туда своих представителей. В принятой в первый день саммита декларации участники G20 также выступили за расширение Совбеза ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского и Карибского регионов, а также Латинской Америки. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вашингтон отказался признавать коллективную декларацию саммита «Большой двадцатки».