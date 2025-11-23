Россиянам назвали лучший месяц для открытия вклада в банке

Аналитик Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм» посоветовала россиянам открывать вклады в декабре. По ее словам, это хороший месяц для получения выгоды от банков.

Замалеева пояснила, что в последний месяц года банки традиционно усиливают борьбу за деньги граждан. На рынке могут появляться интересные предложение и точечные акции, например, повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы. При этом максимальная выгода приходится, как правило, на первые один-два месяца, после чего ставка возвращается к базовому уровню, рассказала эксперт.

Для заработка на долгую перспективу она посоветовала использовать «лестницу вкладов». То есть часть денег стоит положить на краткосрочный вклад в декабре, чтобы получить доход от промоакций, а остальные разместить на долгосрочных депозитах, зафиксировав ставку на определенный срок.

По словам эксперта, в январе, на фоне праздничных дней, деловая активность снижается, новые предложения появляются только во второй половине месяца и часто оказываются невыгодными.

До этого доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко посоветовала россиянам не спешить с досрочным погашением кредита. По ее словам, в ряде случаев это может оказаться невыгодно для заемщика. Эксперт отметила, что если кредит был взят до повышения ключевой ставки, то следует сравнить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, что будет выгоднее эти деньги положить в банк в виде вклада и получить дополнительный доход.

Гомонко отметила, что досрочное погашение, с одной стороны, демонстрирует банку, что заемщик является ответственным человеком, но, с другой стороны, банку такой клиент становится невыгодным, поэтому в следующий раз можно будет получить отказ в выдаче кредита из-за низкой рентабельности сделки.

