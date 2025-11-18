Россиян призвали не спешить с досрочным закрытием кредита

Досрочное закрытие кредитов в ряде случаев невыгодно для заемщика. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Если кредит взят на льготных условиях по ставке, которая ниже рыночной, и имеются несколько кредитов, то свободные финансы лучше направить на погашение более «дорогих», например, по кредитным картам, поскольку они связаны с высокими процентными ставками.

Кроме того, если кредит взят до повышения ключевой ставки, то следует сравнить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, что будет выгоднее эти деньги положить в банк в виде вклада и получить дополнительный доход.

Гомонко отметила, что досрочное погашение, с одной стороны, демонстрирует банку, что заемщик является ответственным человеком, но, с другой стороны, банку такой клиент становится невыгодным, поэтому в следующий раз можно будет получить отказ в выдаче кредита из-за низкой рентабельности сделки.

13 ноября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев дал прогноз, что в 2026 году ставки по потребительским кредитам в России незначительно снизятся.

Ранее в Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по ипотеке.