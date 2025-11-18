На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не спешить с досрочным закрытием кредита

Доцент Гомонко: досрочное закрытие кредита может быть невыгодно заемщику
true
true
true
close
Global Look Press

Досрочное закрытие кредитов в ряде случаев невыгодно для заемщика. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Если кредит взят на льготных условиях по ставке, которая ниже рыночной, и имеются несколько кредитов, то свободные финансы лучше направить на погашение более «дорогих», например, по кредитным картам, поскольку они связаны с высокими процентными ставками.

Кроме того, если кредит взят до повышения ключевой ставки, то следует сравнить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, что будет выгоднее эти деньги положить в банк в виде вклада и получить дополнительный доход.

Гомонко отметила, что досрочное погашение, с одной стороны, демонстрирует банку, что заемщик является ответственным человеком, но, с другой стороны, банку такой клиент становится невыгодным, поэтому в следующий раз можно будет получить отказ в выдаче кредита из-за низкой рентабельности сделки.

13 ноября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев дал прогноз, что в 2026 году ставки по потребительским кредитам в России незначительно снизятся.

Ранее в Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами