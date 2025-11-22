Россиянам объяснили, как снизить налог с процентов по вкладам в 2025 году

Процентный доход по банковским вкладам входит в основную налоговую базу, а значит, его можно использовать для оформления вычетов. Об этом напомнила налоговый консультант Екатерина Пирогова в беседе с РБК.

Она указала, что такая возможность особенно выгодна тем, у кого небольшой или отсутствующий официальный доход: студентам, пенсионерам, домохозяйкам и индивидуальным предпринимателям. Также эксперт представила подробную инструкцию по уменьшению налога на доходы с вкладов за счет применения вычетов.

Пирогова напомнила, что многие вкладчики не знают о возможности применять социальные, имущественные, стандартные и инвестиционные вычеты к процентным доходам по депозитам. По ее словам, это особенно актуально для граждан, которые не могут полностью использовать льготы за счет зарплатной базы. При этом правило действует только для доходов 2023–2024 годов: с 2025 года процентные доходы исключат из основной базы, и применять вычеты не получится.

Оформление вычета требует корректного заполнения декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. В системе уже есть данные банков о начисленных процентах — нужно выбрать нужный год и указать источник дохода с кодом 6014, обозначающим проценты по российским вкладам. Информацию по каждому банку берут из раздела «Сведения о доходах», а код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) определяют по адресу регистрации через сервис ФНС.

Ключевым элементом декларации становится применение кода вычета 914, который автоматически уменьшает налогооблагаемую базу на сумму необлагаемого лимита. Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов могут также заявить инвестиционный вычет. Если сумма льгот перекрывает доход полностью, налог к уплате составит ноль; если нет — разницу придется доплатить в установленные сроки.

