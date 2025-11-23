Импорт Россией грузинского вина подскочил до максимума

Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии, что считается максимумом с апреля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных грузинской таможни.

Как отмечается в публикации, в середине осени российские компании увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, что составило 6,5 тысячи тонн. По сравнению с апрелем 2024 года, когда в Россию было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя, это стало максимальным уровнем покупок.

Стоимость импорта тоже ощутимо выросла и достигла $19 млн вместо $16,9 млн, которые были заплачены месяцем ранее.

За 10 месяцев 2025 года, отмечает агентство, Россия импортировала из Грузии вина на минимальные с 2022 года $139,2 млн, что стало ниже на 14% за аналогичный период 2024 года.

До этого Росалкогольтабакконтроль сообщал, что в России продажи коньяков за период с января по октябрь 2025 года снизились на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,296 млн декалитров. В то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14% и достиг 15,048 млн декалитров.

Ранее Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года.