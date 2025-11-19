Россияне стали покупать почти на 10% меньше коньяка и вина

Розничные продажи коньяков в России за период с января по октябрь 2025 года снизились на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,296 млн декалитров одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

В то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14% и достиг 15,048 млн декалитров.

По данным ведомства, продажи водки сократились на 3,7% — до 60,218 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков за 10 месяцев упала на 87,9% и составила 1,385 млн декалитров. Общий обънм продаж спиртных напитков крепостью выше 9% снизился на 1% и достиг 97,312 млн декалитров.

Розничные продажи виноградного вина в России уменьшились на 1,4%, составив 46,225 млн декалитров, а игристых вин — на 2,7%, до 15,895 млн декалитров. Ликёрных вин продали на 10,6% меньше — 959,4 тыс. декалитров, а реализация плодовой алкогольной продукции упала на 74,5% — до 2,139 млн декалитров.

Таким образом, общий объем розничных продаж алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за 10 месяцев снизился на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составил 165,245 млн декалитров.

Ранее «Газета.Ru» писала, что россияне стали чаще пить безалкогольное пиво.