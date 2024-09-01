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Дотком заявил, что стоит поддержать усилия БРИКС по отказу от доллара

Ким Дотком: для многих стран логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации

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Themba Hadebe/AP

Основатель файлообменника Megaupload, предприниматель Ким Дотком считает, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которому стремится БРИКС. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно — некоторое количество золота», — объяснил Дотком.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

1 августа спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято уже в октябре. Перед этим она выразила мнение, что международная система SWIFT, как и доллар, дискредитировали себя.

До этого экономист Алексей Громов призвал Россию отказаться от западной финансовой системы и перейти на расчеты в национальных валютах. По его словам, этот шаг позволит нивелировать санкции.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.

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