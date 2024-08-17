Американской экономике предрекли «крупнейший крах в истории»

США в будущем столкнутся с концом эпохи доминирования доллара и крупнейшим крахом экономики в истории страны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен также как Ким Дотком.

«Конец доминирования доллара США… Ожидайте крупнейшего краха в истории», — подчеркнул он.

По мнению бизнесмена, Соединенные Штаты вскоре не смогут наращивать долг, что приведет к негативным последствиям для американской экономики.

До этого кандидат экономических наук Михаил Хачатурян заявил, что сползание США в рецессию приведет к падению мировой экономики на 4-5%.

Штаты находятся на грани рецессии уже два года, отметил экономист. Ситуацию усугубляют рекордный госдолг, высокие темпы инфляции, сокращение производственных мощностей и спад потребления, подчеркнул он.

Ранее на Западе резко повысили вероятность рецессии в США к концу года.