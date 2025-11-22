Объем торговли России и ЕС в сентябре снизился до минимальных €4 млрд

Торговля России и Евросоюза в сентябре снизилась до минимума с июня 1999 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно статистическим данным, в начале осени российский экспорт снизился до €1,6 млрд, тогда как в августе он составлял €1,9 млрд.

В то же время поставки европейской продукции на территорию Россию выросли: с €2,3 млрд в августе до €2,5 млрд.

В целом объем торговли России и Евросоюза в сентябре сократился на 4% по сравнению с августовскими цифрами, достигнув €4 млрд. Показатель приблизился к данным июня 1999 года, когда внешнеторговый оборот составил €3,9 млрд.

По данным Евростата, основным торговым партнером РФ среди европейских стран остается Германия, товарооборот с которой в начале осени вырос до €657 млн (почти на 13%). Далее следуют Нидерланды, которые также нарастили торговлю с Россией — до €456 млн, обогнав Францию, товарооборот с которой за месяц сократился на 5%, составив €399 млн.

Согласно октябрьским данным Немецкого экономического института (IW), несмотря на западные санкции, объем российского экспорта в 2024 году увеличился на 18%. При этом крупнейшими торговыми партнерами РФ стали Индия, Китай и ЕС.

