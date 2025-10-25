ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России

Объем российского экспорта в 2024 году увеличился на 18% и достиг $330 млрд, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (IW).

Согласно исследованию, Китай стал крупнейшим торговым партнером России с общим товарооборотом $244,8 млрд. Основу импорта составили российские энергоносители — нефть, газ и уголь.

Вторым по значимости партнером оказалась Индия, активно наращивающая закупки российской нефти. При этом Евросоюз сохранил позицию третьего торгового партнера России с оборотом €67,5 млрд, хотя структура торговли значительно изменилась.

Германия сократила импорт российских товаров на 92%, тогда как Венгрия увеличила на 31%. Существенный рост товарооборота отмечен с Турцией, Египтом, Бразилией и странами Центральной Азии. Аналитики также фиксируют значительное увеличение торговли с Израилем.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай пообещал ответить ЕС на санкции против России.