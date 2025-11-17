В Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по ипотеке

Сейчас самое время закрепить на уровне закона то, что размер первоначального взноса по ипотеке должен быть не выше 20%, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, несмотря на сроки, проценты и ставки по ипотеке, очень большим остается первоначальный взнос даже по льготным программам. Для многих именно его величина остается тормозом в оформлении жилищного кредита, констатировал депутат.

«Наша фракция «Справедливая Россия» давно говорит об этом и настаивает, что как минимум по льготным программам должен быть законодательно закреплен максимальный порог первоначалки на уровне не выше 20%. Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%. При стоимости жилья в 6 млн и региональных невысоких зарплатах откуда людям взять 3 млн только на первый платеж, необходимый для вхождения в программу? Полагаю, эти моменты самое время пересмотреть. Особенно в случае, если решение о повышении процента по льготным программам все же будет принято», — отметил Аксененко.

Он напомнил, что по льготной семейной возможный рост ставок уже анонсировал Минфин. Соответственно ему вырастет и сумма переплаты по ипотеке и, возможно, срок, на который ипотека будет рассчитываться, допустил депутат. При этом Аксененко до конца не ясно, будут ли люди также охотно брать жилье под увеличенные проценты. Для многих даже нынешние 6% по семейке являются неподъемными, а при 12% вдвое поднимется ежемесячная сумма оплаты, заключил парламентарий.

