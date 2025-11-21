Россиян призвали не скупать акции на фоне головокружительных колебаний

На фоне новостей о возможных переговорах США и Украины российский фондовый рынок на днях показал резкий рост на 2,09% до 2563,07 пункта. В то же время глобальные рынки демонстрировали противоположную динамику. Ориентироваться на такие эмоциональные реакции на геополитические события при инвестировании нельзя – они не имеют под собой прочной основы и быстро сменяются падением при малейшем негативном сигнале, предупредила в беседе с 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

Специалист напомнила, что пока индекс Мосбиржи рос, индекс Dow Jones снизился на 1,2%, что только подчеркнуло локальный характер повышения акций. Когда наблюдаются подобные ситуации, нужно учитывать, что для роста акций нет фундаментальных экономических причин, соответственно, вскоре он сменится падением, пояснила она.

«Эйфория от потенциального прогресса на дипломатическом фронте способна создать иллюзию стабильности, однако реальные экономические вызовы и структурные проблемы требуют более глубокого и продолжительного решения, — подчеркнула Бережная. – В условиях подобной волатильности антикризисная стратегия для инвестора должна быть основана прежде всего на дисциплине и длительном периоде инвестиций — от двух до пяти лет, чтобы спокойно пережить кризис с рынком без резких решений».

Ориентироваться россиянам при инвестировании эксперт призвала на такие ключевые факторы, как диверсификация средств по разным каналам, покупка только ликвидных бумаг, отказ от импульсивных шагов. Для долгосрочных вложений важно тщательно анализировать тенденции, не обращая внимания на инфоповоды и кратковременные реакции рынка на них, считает специалист.

Для первичного вложения средств Бережная посоветовала рассмотреть госкомпании – например, «Дом.рф», а также компании сырьевого сектора, которые остаются стабильными даже в периоды колебаний. Кроме того, выгодно инвестировать можно в сферы импортозамещения, IT, машиностроения и сельского хозяйства, считает эксперт. Она призвала диверсифицировать активы между этими направлениями, подчеркнув, что это наиболее разумное инвестирование.

Напомним, 18 ноября индекс Мосбиржи утром показал стремительный подъем и достиг 2544,21 пункта. Скачок на российском фондовом рынке произошел после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о планах посетить Турцию. Инвесторы, как отметили эксперты, восприняли эту информацию как потенциальный сигнал к активизации переговорных процессов. Позднее индекс Мосбиржи вновь резко вырос на фоне сообщений о возможном согласовании плана мирного урегулирования на Украине в ближайшее время – на 3,8%, до 2660,48 пункта. Выше отметки в 2600 пунктов показатель смог подняться впервые с 10 ноября.

Ранее акции «Дом.РФ» превысили цену IPO в первые минуты торгов.