Индекс Мосбиржи резко вырос после заявления Зеленского о визите в Турцию

Индекс Мосбиржи утром показал стремительный подъем и достиг 2544,21 пункта. Данные о ходе торгов опубликованы на официальной платформе биржи.

В начале сессии индикатор оставался в минусе и снижался почти на 0,71%. Однако к 10:26 мск динамика резко изменилась: индекс прибавил 1,34% и обновил дневной максимум. Спустя несколько минут, к 10:42, рост замедлился до 0,88%.

Скачок на российском фондовом рынке произошел после заявления Владимира Зеленского о планах посетить Турцию. Инвесторы, как отметили эксперты, восприняли эту информацию как потенциальный сигнал к активизации переговорных процессов.

Зеленский добавил, что также ведется работа над возобновлением процессов обмена и возвращения пленных.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что украинский лидер во время визита в Турцию может встретиться со своим соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем, который подозревается в коррупции и недавно покинул Украину.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.