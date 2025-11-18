На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индекс Мосбиржи резко вырос после заявления Зеленского о визите в Турцию

Индекс Мосбиржи обновил дневной максимум после утреннего падения
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индекс Мосбиржи утром показал стремительный подъем и достиг 2544,21 пункта. Данные о ходе торгов опубликованы на официальной платформе биржи.

В начале сессии индикатор оставался в минусе и снижался почти на 0,71%. Однако к 10:26 мск динамика резко изменилась: индекс прибавил 1,34% и обновил дневной максимум. Спустя несколько минут, к 10:42, рост замедлился до 0,88%.

Скачок на российском фондовом рынке произошел после заявления Владимира Зеленского о планах посетить Турцию. Инвесторы, как отметили эксперты, восприняли эту информацию как потенциальный сигнал к активизации переговорных процессов.

Зеленский добавил, что также ведется работа над возобновлением процессов обмена и возвращения пленных.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что украинский лидер во время визита в Турцию может встретиться со своим соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем, который подозревается в коррупции и недавно покинул Украину.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.

