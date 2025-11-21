На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подпавший под санкции «Лукойл» выплатит дивиденды за девять месяцев 2025 года

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды с доходностью выше 7%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Совет директоров нефтяной компании «Лукойл» (LKOH) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 2025 год в размере 397 рублей на акцию. Об этом говорится на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

По данным сайта, доходность выплаты по текущим ценам составляет 7,2%. Последним днем для возможной покупки акций под дивиденды 9 января.

При этом окончательное решение по дивидендам акционеры компании примут на общем собрании 29 декабря.

До этого газета «Комерсантъ» сообщила, что «Лукойл» отменила заседание совета директоров, которое должно было пройти 23 октября и было посвящено вопросу дивидендов. В пресс-службе уточнили, что новая дата заседания будет объявлена позднее. На этом фоне акции упали более чем на 5%.

23 октября министерство финансов США ввело против «Лукойла» блокирующие санкции, предусматривающие заморозку активов нефтяной компании в Штатах и запрет на проведение ее операций с американскими контрагентами. Эти меры стали частью расширенного пакета ограничений, направленных против российских компаний нефтегазового сектора. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов коснутся нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года.

