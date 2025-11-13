На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года

Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» объявил дивиденды с доходностью 13,7%
true
true
true
close
Пресс-служба сети «Пятерочка»

Совет директоров российской компании Х5, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 368 рублей на акцию, что составляет доходность в 13,7%. Об этом говорится на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

В публикации говорится, что окончательное решение по дивидендам будет принято в ходе внеочередного собрания 18 декабря 2025 года.

При этом список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет оглашен 6 января, а последним днем для покупки акций станет 5 января.

В сентябре сообщалось, что основные сервисы торговых сетей и бизнесов X5 включены в «белые списки» интернет-ресурсов. При ограничениях мобильного интернета теперь будут доступны сервисы онлайн-доставки «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Много лосося», Vprok.ru, 5Post, а также сервисы для курьеров, сервисы программы лояльности.

Ранее «Лукойл» отложил решение по дивидендам после санкций США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами