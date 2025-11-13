Совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года

Совет директоров российской компании Х5, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 368 рублей на акцию, что составляет доходность в 13,7%. Об этом говорится на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

В публикации говорится, что окончательное решение по дивидендам будет принято в ходе внеочередного собрания 18 декабря 2025 года.

При этом список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет оглашен 6 января, а последним днем для покупки акций станет 5 января.

В сентябре сообщалось, что основные сервисы торговых сетей и бизнесов X5 включены в «белые списки» интернет-ресурсов. При ограничениях мобильного интернета теперь будут доступны сервисы онлайн-доставки «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Много лосося», Vprok.ru, 5Post, а также сервисы для курьеров, сервисы программы лояльности.

Ранее «Лукойл» отложил решение по дивидендам после санкций США.