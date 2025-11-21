В России хотят ввести периодическую базовую выплату всем родителям

В Госдуме выступили за периодическую базовую выплату всем семьям с детьми

Введение небольшой базовой выплаты всем родителям вне зависимости от дохода и возвращение ежегодных тематических пособий усовершенствуют систему социальных выплат. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

По словам политика, такую помощь необходимо предоставлять вне зависимости от доходов семьи, так как введенные ранее единые критерии соцподдержки по факту привели к снижению объемов выплат для некоторых родителей.

«Даже небольшое превышение порога лишает семьи поддержки <...> с одной стороны, они не бедные, с другой — не могут самостоятельно закрывать все расходы, связанные с воспитанием детей,» — отметил Гаврилов.

Чтобы избежать ослабления социальных мер поддержки семей с детьми необходимо уточнить критерии нуждаемости, предусмотреть небольшую, но периодически выплачиваемую базовую финансовую помощь всем родителям, независимо от дохода, а также «вернуть практику ежегодных тематических пособий, которые помогают подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы», полагает депутат.

До этого сообщалось, что с 2026 года в России заработает новая мера господдержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. которая призвана снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовое положение.

Ранее в России предложили снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей.