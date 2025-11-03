С 2026 года стартует новая форма господдержки для семей с детьми

Сенатор Мурог: в России с 2026 года введут новую налоговую выплату для семей

С 2026 года в России заработает новая мера господдержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Об этом в беседе с RT сообщил сенатор Игорь Мурог.

Парламентарий пояснил, что выплата предназначена для снижения налоговой нагрузки на семьи и улучшения их финансового положения. Право на получение имеют семьи с детьми до 18 лет, а также с детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме.

«Размер выплаты будет дифференцирован в зависимости от числа детей и совокупного дохода семьи, особое внимание будет уделено многодетным и малоимущим гражданам», — объяснил Мурог.

Оформить заявление можно будет дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в отделениях ФНС. Для этого потребуется подтвердить уровень доходов и наличие детей.

14 октября глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что дополнительную соцподдержку в виде семейной налоговой выплаты в 2026 году получат 7,3 млн работающих родителей, на воспитании у которых находится около 11 миллионов детей.

Ранее в России предложили снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей.