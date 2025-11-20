На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте цен при запрете программ лояльности на маркетплейсах

Ozon и Wildberries предупредили о росте цен при запрете программ лояльности
Depositphotos

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries предупредили о неизбежном росте цен на товары в случае запрета программ лояльности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

В Ozon заявили, что предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей, особенно в малых городах и селах. В Wildberries прогнозируют рост цен на 15-20%, отметив, что инициатива направлена против всего населения России.

«Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — сообщили в Ozon.

В Wildberries добавили, что «истинная цель банков — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ».

Компании указывают на противоречивость инициативы: крупные банки активно используют программы лояльности в собственных экосистемах. Международный опыт регулирования, по их данным, направлен против иностранных, а не национальных компаний.

20 ноября главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы.

Ранее россиянам рассказали, как совершить максимально выгодные покупки в месяц распродаж.

