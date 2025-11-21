Россиянам озвучили причины подорожания новогоднего стола

Новогодний стол в России в 2025 году подорожает на 10–15%, это связано с традиционным «потребительским ралли» в конце года и эффектом от предстоящего повышения НДС на 2%. Об этом «Москве 24» заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%», — отметил эксперт.

По его словам, российские предприятия прогнозируют рост цен примерно на 6,5% в ближайшие три месяца, прежде всего подорожание затронет продукты с высокой долей транспортных расходов. Среди них — рыбные деликатесы, икру, морепродукты и яйца. Кроме того, вырастут цены на зерновые товары и мясо, добавил Масленников.

Данные Росстата до этого показали, что разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России впервые за два года увеличилась на 12% и достигла рекордных 19 тысяч рублей. Речь идет о корзине из 83 позиций, в которую входят продукты, предметы первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло, ЖКХ и проезд.

