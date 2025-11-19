В России проведут эксперименты с маркировкой продуктов

Правительство России приняло решение о проведении экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции при помощи системы «Честный знак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, первый этап эксперимента начнется 24 ноября и завершится 28 февраля 2026 года. В его рамках будет проводиться маркировка мясных изделий, колбасы, субпродуктов, а также продуктов из мяса птицы.

Как отмечается, целью эксперимента станет разработка универсальной модели отметок на различные категории товаров, такие как упакованная замороженная рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы, а также отработка наиболее эффективных технологий маркировки. При этом участие в эксперименте будет добровольным и бесплатным.

В середине ноября эксперт назвал продукты, на состав которых нужно обратить внимание при покупке. Так, например, если речь идет о сиропе, там должны быть подробно описаны все составляющие. То же касается сложносоставных кондитерских продуктов.

