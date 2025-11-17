Стало известно, сколько россиян нашли подработку в 2025 году

Почти половина опрошенных россиян (47%) нашли еще хотя бы один источник заработка в 2025 году. Это максимальный показатель за последние три года, и он на 16 процентных пунктов выше, чем в 2024 году. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

29% респондентов признались, что нашли дополнительные проекты для того, чтобы закрыть долги. Еще 24% активно искали побочный заработок в течение года, чтобы сократить кассовые разрывы из-за подорожания товаров и услуг. 19% создавали подушку безопасности на случай возможных сокращений на работе, а 16% работали сверхурочно из-за непредвиденных расходов и крупных покупок. Еще 12% подрабатывают для создания инвестиционного портфеля или долгосрочных накоплений.

Наиболее активно дополнительными заработками пользуются россияне в возрасте от 25 до 40 лет — 43% из них имели стабильную подработку в течение года. Среди респондентов младше 25 лет таких 18% — чаще всего это студенты и начинающие специалисты, совмещающие несколько источников дохода. В возрастной группе от 40 до 50 лет подработку имели 24% опрошенных, преимущественно в форме фриланса или сезонных проектов. Среди россиян старше 50 лет дополнительный заработок имеют лишь 15% — в основном они выбирают консультирование, репетиторство.

«Рост инфляции, удорожание товаров и услуг, а также нестабильность рынка труда усилили потребность россиян в дополнительных доходах. При этом многие работодатели в текущих экономических условиях ограничены в возможностях повышения зарплат сотрудникам, поэтому подработка перестала быть временной мерой и стала частью финансовой стратегии работников. Она помогает контролировать расходы, закрывать долги, снижать экономические риски и создавать накопления», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты.