Юрист рассказал, какие налоги нужно заплатить до конца ноября

Голощапов: до конца ноября нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт

Граждане России до конца ноября должны оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора ЕЮС Андрея Голощапова.

В случае неуплаты до 1 декабря на сумму долга начнут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. В случае сокрытия имущества и занижения стоимости грозит штраф в размере от 20 до 40% от суммы налога.

Если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. В том случае, если имущество приобретено давно и уведомления раньше приходили, а сейчас нет — сообщать ничего не нужно.

Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату, подчеркнул юрист. Если гражданин лишился имущества (дом сгорел, машину угнали), следует подать в налоговую заявление с документами, подтверждающими это, тогда налог прекратят начислять.

20 ноября депутаты одобрили закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20 до 22%.

Ранее Госдума приняла законопроект о росте исполнительского сбора до 12%.