На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, какие налоги нужно заплатить до конца ноября

Голощапов: до конца ноября нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт
true
true
true
close
Depositphotos

Граждане России до конца ноября должны оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора ЕЮС Андрея Голощапова.

В случае неуплаты до 1 декабря на сумму долга начнут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. В случае сокрытия имущества и занижения стоимости грозит штраф в размере от 20 до 40% от суммы налога.

Если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. В том случае, если имущество приобретено давно и уведомления раньше приходили, а сейчас нет — сообщать ничего не нужно.

Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату, подчеркнул юрист. Если гражданин лишился имущества (дом сгорел, машину угнали), следует подать в налоговую заявление с документами, подтверждающими это, тогда налог прекратят начислять.

20 ноября депутаты одобрили закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20 до 22%.

Ранее Госдума приняла законопроект о росте исполнительского сбора до 12%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами