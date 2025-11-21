На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дума повышает выплаты приставам за взыскание налогов

ТАСС: ГД приняла в первом чтении закон о росте исполнительского сбора до 12%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о росте исполнительского сбора с 7 до 12%. Об этом сообщил ТАСС.

Исполнительским сбором называется комиссия приставам за взыскание задолженности. Она рассчитывается как определенная доля от суммы выплаченного долга.

Минимальный размер исполнительского сбора теперь будет составлять одну тысячу рублей при взыскании долга с физических лиц и 10 тыс. рублей для юридических лиц. При неисполнении исполнительного документа нефизического характера сбор повысят с 5 тыс. до 10 тыс. рублей для физлиц и с 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц. Также законопроект предлагает взимать исполнительский сбор одновременно с основной суммой задолженности.

По данным «Коммерсанта», четверть депутатов думы не поддержали законопроект из-за того, что он не решает проблему взыскания долгов с лиц, не имеющих средств на погашение задолженности.

До этого ЛДПР предложила запретить деятельность коллекторов в России. По словам главы партии Леонида Слуцкого, частные агентства, занимающиеся взысканием долгов, являются полукриминальными организациями.

Ранее в России впервые вынесли приговор коллектору.

