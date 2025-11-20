На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума одобрила повышение НДС до 22%

Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Об этом пишет РИА Новости.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. В число товаров, для которых сохранится льготная ставка, вошли основные продукты питания, лекарства и медицинские изделия, товары для детей, книги и племенные сельскохозяйственные животные. Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира из этого списка были исключены и будут облагаться НДС по ставке 22%.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что повышение НДС до 22% в среднесрочной перспективе позволит лучше сбалансировать бюджет России.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о повышении НДС может дать возможность удержать параметры экономики и создать задел на будущее. По словам главы государства, есть основания полагать, что принятие решения о повышении НДС отразится на экономическом росте.

В конце сентября преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова перечислила товары, которые подорожают из-за повышения НДС до 22%. По ее словам, рост цен коснется бытовой техники, электроники, мебели, строительных материалов, транспортных и туристических услуг.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.

