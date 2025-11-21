Автомобили на газе могут освободить от выплаты утильсбора

«Известия»: утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

В России обсуждают вопрос освобождения владельцев транспорта на газе от выплаты утильсбора. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года.

В Минэнерго заявили газете, что поддерживают установление льгот для газомоторного транспорта «хотя бы на определенный временной период». Там отметили, что в обновленной энергетической стратегии зафиксированы амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива.

В данный момент на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по реализации стратегии, добавили в министерстве.

Утильсбор для автомобилей на газе рассчитывается так же, как и для машин на бензине. Если транспорт полностью освободят от этих сборов, считает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев, граждане начнут активнее его покупать.

По его прогнозу, доля газомоторных автомобилей в общей структуре транспорта может превысить 5% в ближайшие 10 лет.

После 1 декабря 2025 года для автомобилей с моторами мощнее 160 л.с. будет отменен льготный утилизационный сбор. Вместо прежних 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей за машины до 3 лет и старше 3 лет частные лица будут вынуждены платить миллионы рублей.

