США перенаправили часть средств c помощи Украине на другие нужды

Пентагон сообщил о перенаправлении $30 млн c помощи Украине на добычу минералов
Nathan Howard/Reuters

Пентагон сообщил о перенаправлении $30 млн c помощи Украине на добычу критически важных минералов и других производных продуктов. Сведения об этом размещены на сайте министерства войны США.

В документе подчеркивается, что добыча этих минералов является приоритетом министерства войны США. Средства будут вложены в развитие завода по очистке галлия и скандия от промышленных отходов в городе Грамерси в Луизиане, а также на разработки в Сидар-парке в Техасе.

«Для этих инвестиций используются средства, выделенные Законом о дополнительных дополнительных ассигнованиях Украине 2022 года», — сообщило министерство войны США.

Перенаправление средств было предпринято в рамках реализации указа президента США Дональда Трампа о немедленных мерах по увеличению производства полезных ископаемых в США.

21 ноября постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц пообещал продолжить поставки оружия Украине. Одновременно Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно рассмотреть его план по урегулированию конфликта. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

Ранее нардеп Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине.

