В России впервые вынесли приговор коллектору

МВД: коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозы должнику

В Краснодаре суд оштрафовал 38-летнего сотрудника коллекторской организации за незаконный возврат просроченных долгов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование вели сотрудники ГУ МВД по Оренбургской области по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ — незаконное осуществление деятельности по возврату задолженности физических лиц. Она отметила, что это первый в стране приговор по данной статье.

Поводом для возбуждения дела стало обращение директора одного из предприятий Оренбурга. Он сообщил, что ему звонил неизвестный, представившийся специалистом по взысканию долгов. Мужчина утверждал, что один из работников предприятия задолжал деньги и указал руководителя поручителем. После этого звонивший начал требовать вернуть долг и угрожал расправой над потерпевшим и его семьей.

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 38-летнего жителя Краснодара, работавшего в коллекторской фирме. При обыске у него изъяли смартфоны и SIM-карты. Экспертиза подтвердила, что именно он совершал звонки с угрозами.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

