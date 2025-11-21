Россиянам рассказали, почему выгодно отложить выход на пенсию

Если обратиться за страховой пенсией по старости на год позже после возникновения такого права, размер выплат вырастет на 6,6%. Если взять отсрочку в выходе на пенсию на 10 лет, размер выплаты увеличивается более чем в два раза, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Действующее пенсионное законодательство позволяет повысить размер страховой пенсии, если обратиться за ее назначением не сразу после возникновения права, а позже — вплоть до десяти лет ожидания. Механизм работает через повышающие коэффициенты: чем больше времени гражданин откладывает оформление пенсии, тем выше становятся и фиксированная выплата, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Надбавки применяются за каждый полный год отсрочки — максимум за десять лет», — пояснил Балынин.

Он привел пример по данным на ноябрь 2025 года: если человек набрал 135 ИПК и оформляет пенсию сразу, ее размер составит 28 576 рублей. При отсрочке на один год выплаты вырастут до 30 451 рубля (+6,6%), уточнил экономист. По его словам, при задержке на три года выплаты увеличатся до 34 989 рублей (+22,4%), на пять лет — до 40 633 рублей (+42,2%), при ожидании семь лет — до 48 297 рублей (рост почти в 1,7 раза). Максимальный эффект достигается при десятилетней отсрочке: размер выплаты увеличивается более чем в два раза — до 64 425 рублей, констатировал Балынин.

Он заключил, что решение откладывать оформление пенсии гражданин принимает сам — в зависимости от личной финансовой стратегии, состояния здоровья и планов выхода на заслуженный отдых.

В 2026 году на пенсию в России выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для этого им нужно накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.