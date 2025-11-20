На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шерсть России» может стать биржевым брендом

Минсельхоз предлагает сделать шерсть в РФ биржевым товаром
close
Henning Bagger/AP

Шерсть в России может стать биржевым товаром, это предусмотрено в «дорожной карте» развития отрасли, которая была принята в мае этого года, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Ее слова передает Интерфакс.

«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем, продвигать бренд «Шерсть России» и сделать долгосрочные договоры между производителями и переработчиками», — подчеркнула чиновница.

Как сообщила Фастова, сейчас Россия ежегодно производит около 43 тыс. тонн шерсти, которую экспортирует в Китай, Индию и Латинскую Америку. Однако лишь примерно треть от общего объема идет на производство шерстяных тканей. Кроме того, большинство шерстяных предприятий остаются убыточными.

Фастова полагает, что выполнение мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», способствует росту производства шерсти, особенно той, что предназначена для изготовления шерстяных тканей. В этом также сыграют роль меры государственной поддержки, которыми пользуются производители шерсти и компании, осуществляющие ее первичную переработку.

Глава российского Правительства Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра сельского хозяйства Елену Фастову в июне прошлого года. До этого Елена Фастова заявила о падении рентабельности сельскохозяйственного производства в России по итогам 2023 года до 18%.

Ранее стало известно, могут ли шерстяные вещи вызвать аллергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами