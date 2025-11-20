«Шерсть России» может стать биржевым брендом

Шерсть в России может стать биржевым товаром, это предусмотрено в «дорожной карте» развития отрасли, которая была принята в мае этого года, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Ее слова передает Интерфакс.

«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем, продвигать бренд «Шерсть России» и сделать долгосрочные договоры между производителями и переработчиками», — подчеркнула чиновница.

Как сообщила Фастова, сейчас Россия ежегодно производит около 43 тыс. тонн шерсти, которую экспортирует в Китай, Индию и Латинскую Америку. Однако лишь примерно треть от общего объема идет на производство шерстяных тканей. Кроме того, большинство шерстяных предприятий остаются убыточными.

Фастова полагает, что выполнение мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», способствует росту производства шерсти, особенно той, что предназначена для изготовления шерстяных тканей. В этом также сыграют роль меры государственной поддержки, которыми пользуются производители шерсти и компании, осуществляющие ее первичную переработку.

Глава российского Правительства Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра сельского хозяйства Елену Фастову в июне прошлого года. До этого Елена Фастова заявила о падении рентабельности сельскохозяйственного производства в России по итогам 2023 года до 18%.

