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Мишустин назначил Елену Фастову первым замминистра сельского хозяйства РФ

Елену Фастову назначили первым заместителем министра сельского хозяйства РФ

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Александр Натрускин/РИА Новости

Глава российского Правительства Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра сельского хозяйства Елену Фастову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», – говорится в распоряжении.

До этого Елена Фастова заявила о падении рентабельности сельскохозяйственного производства в России по итогам 2023 года до 18%. Она напомнила, что в 2022 году этот показатель составлял 20,3%. Отмечается, что представленные цифры указаны с учетом государственных субсидий.

В мае Государственная дума утвердила кандидатуру первого замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили сельское хозяйство.

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