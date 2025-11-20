В России захотели снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок

Центральный банк России предложил снизить тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами для большинства видов перевозок. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Для автобусных перевозок междугородного и пригородного сообщений на 30%, для заказных и регулярных автобусных перевозок городского сообщения — на 20% и 10% соответственно», — говорится в публикации.

Кроме того, предлагается сократить нижнюю границу тарифа для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 40%, а для перевозок троллейбусами, железнодорожным транспортом дальнего следования, водным транспортом и вертолетами – на 30%.

Значения тарифов для перевозок остальными видами транспорта останутся без изменений.

В сентябре правительство России установило льготный тариф на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

