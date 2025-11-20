На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России захотели снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок

Банк России предложил снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Центральный банк России предложил снизить тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами для большинства видов перевозок. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Для автобусных перевозок междугородного и пригородного сообщений на 30%, для заказных и регулярных автобусных перевозок городского сообщения — на 20% и 10% соответственно», — говорится в публикации.

Кроме того, предлагается сократить нижнюю границу тарифа для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 40%, а для перевозок троллейбусами, железнодорожным транспортом дальнего следования, водным транспортом и вертолетами – на 30%.

Значения тарифов для перевозок остальными видами транспорта останутся без изменений.

В сентябре правительство России установило льготный тариф на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ФПК после побега из поезда собаки изменила правила перевозки животных.

