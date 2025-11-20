На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магазины обвинили рестораторов в попытке оставить россиян голодными

АКОРТ: рестораторы пытаются снизить доступность готовых блюд для россиян
Depositphotos

Если для магазинов и заведений общепита введут единые нормы реализации готовых блюд, то это не только усложнит работу ретейлеров, но и сократит для россиян доступность привычных им перекусов. Сегодня в этой сфере уже действует ГОСТ, который обязывает магазины соблюдать санитарные правила, аналогичные предприятиям общепита, заявил НСН председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Так он прокомментировал обращение Федерации рестораторов и отельеров России (ФРОР) в Госдуму с просьбой выровнять правила для готовой еды, которую продают торговые сети. По мнению представителей ФРОР, готовая еда в торговых сетях фактически является продукцией общепита и должна регулироваться по тем же правилам, а сейчас магазины конкурируют с классическим общепитом, но работают в более мягких условиях.

Богданов напомнил, что сегодня ГОСТ позволяет магазинам открывать кулинарные и хлебопекарные цеха, а также обязывают их соблюдать строгие требования.

«То есть формат «готовой еды внутри ретейла» уже встроен в нормативную среду и регулируется не менее строго, чем в заведениях общепита, — подчеркнул он. — Производство кулинарии находится отдельно от зала, а наличие рядом туалета не меняет поведение потребителей».

По мнению эксперта, распространение правил общепита на пищевые зоны ТЦ не повысит безопасность потребителей, а вот комфорт значительно снизит. Сегодня многие россияне привыкли покупать выпечку, салаты, горячие блюда в магазинах по пути на работу или домой, так как это наиболее удобный вариант. Если требования к торговле готовыми блюдами ужесточат, то это значительно сократит ассортимент продуктов, которые готовятся и раскупаются ежедневно, предупредил Богданов.

«В результате повседневный выбор сократится, а значимая для потребителей категория удобных готовых блюд может стать менее доступной», — заключил специалист.

Напомним, рестораторы заявили в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину, что в магазинах часто кухня совмещена с залом, контроль ниже, а требования к оборудованию и персоналу — заметно мягче, что создает нечестную конкуренцию. Подчеркивается, что в торговых залах, где одновременно готовится и продается еда, часто нет разделения производственных и потребительских зон, снижен уровень санитарного контроля и соблюдения правил товарного соседства — все это обеспокоенные рестораторы призвали выровнять, создав единые для всех требования.

Ранее рестораторы предупредили, что новые требования к заведениям общепита задерут цены.

