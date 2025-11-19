На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рестораторы возмущены продажей магазинами дешевой готовой еды

Рестораторы обратились в Госдуму по поводу продажи магазинами дешевой готовой еды
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРОР) попросила Госдуму выровнять правила для готовой еды, которую продают торговые сети. Рестораторы поддержали поправки к закону о торговле и считают, что магазины фактически конкурируют с классическим общепитом, но работают в более мягких условиях. Об этом говорится в письме президента федерации Игоря Бухарова, направленном в ноябре председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть у «Газеты.Ru»).

Бухаров отметил, что торговые сети активно развивают продажу готовых блюд, устанавливают зоны приема пищи и предлагают услуги, схожие с кафе.

«Но к ним применяются другие санитарные нормы: кухня совмещена с залом, контроль ниже, а требования к оборудованию и персоналу — заметно мягче. Это создает перекос и нечестную конкуренцию. Заведения общепита обязаны соблюдать строгие регламенты: отдельные производственные зоны, вентиляцию, жесткий контроль качества и персональную ответственность перед гостями. В магазинах такие стандарты часто не действуют, но продукция при этом предлагается по более низкой цене», — следует из письма.

По мнению Бухарова, готовая еда в торговых сетях фактически является продукцией общепита и должна регулироваться по тем же правилам. Организация попросила Госдуму учесть позицию отрасли при доработке законопроекта и выровнять условия для всех участников рынка.

Президент федерации пишет, что сложившая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

«В торговых залах, где одновременно готовится и продается еда, нередко отсутствует четкое разделение производственных и потребительских зон, не в полной мере обеспечивается необходимый уровень санитарного контроля и соблюдения правил товарного соседства», — пояснил президент.

Ранее стала известна доля российских вин на рынке РФ.

