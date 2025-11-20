На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российской сфере ЖКХ отмечают нехватку дворников и слесарей

«Известия»: в российских регионах перестало хватать дворников и слесарей
Максим Блинов/РИА Новости

В российских регионах фиксируют нехватку дворников и слесарей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию региональных властей.

Отмечается, что дефицит кадров в отрасли растет на фоне увеличивающихся зарплат. За последний год они увеличились в среднем на 25% за год и достигли 81 тысячи в среднем. Эксперты подчеркивают, что непрестижность отрасли также отталкивает кадры.

По информации издания, в сфере ЖКХ в первую очередь ищут инженеров, электриков и дворников. К примеру, в Амурской области не хватает более 1150 квалифицированных специалистов, а в Рязанской области — более 1,9 тысячи человек.

20 ноября депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий провалившим Основной государственный экзамен (ОГЭ) девятиклассникам бесплатно получить рабочую профессию.

Согласно поправкам в закон «Об образовании», учащиеся, не набравшие нужное количество баллов на итоговой аттестации или не прошедшие ее вовремя, смогут освоить востребованные в их регионе рабочие профессии. Такие выпускники все равно получат документ о присвоении квалификации — даже если решат не осваивать новую специальность, пока готовятся к пересдаче.

Ранее стало известно, сколько получают сантехники.

