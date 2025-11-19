На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько получают сантехники

HeadHunter: средняя зарплата сантехников составила почти 84 тыс. руб. в 2025 году
Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая зарплата для слесарей-сантехников за первые десять месяцев 2025 года составила 83,7 тыс. рублей, а соискателей ожидали заработную плату в размере 83,8 тыс. рублей. Разница между предлагаемой работодателями реальностью и ожиданиями кандидатов составила 100 рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню сантехника 19 ноября.
 
Больше всего платить специалистам готовы в Ненецком автономном округе (предлагаемая зарплата составляет 200 тыс. рублей), Магаданской области (161,9 тыс. рублей), Республиках Ингушетия и Тыва (по 160 тыс. рублей в каждом регионе), Республике Саха (154,7 тыс. рублей). Меньше всего — в Республике Северная Осетия-Алания (лишь 50 тыс. рублей).

С января по начало ноября российские работодатели разместили более 129,3 тыс. вакансий для слесарей-сантехников. Наибольшее количество размещено в Центральном (38,9 тыс. или 30% от всего объема по стране), Приволжском (более 28,6 тыс. или 22% вакансий), Северо-Западном (15.6 тыс. или 12%), Сибирском (15,5 тыс. или 12%) и Уральском федеральных округах (14 тыс. или 11%), Москве (10,8 тыс. или 8%), Южном (8,9 тыс. или 7%), Дальневосточном (6,4 тыс. или 5%), Северо-Кавказском (1,2 тыс. или 1%) федеральных округах. Уровень конкуренции среди слесарей варьировался от 2,0 до 2,5 резюме на вакансию. По данным ресурса, значения меньше 4 говорят о дефиците кадров.
 
В пресс-службе ресурса отметили, что работа сантехника связана с частыми переездами, вызовами в разные районы и непредсказуемым графиком. Поэтому возможность трудиться в своем районе или ближайших микрорайонах становится решающим преимуществом, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года у некоторых категорий россиян поднимется зарплата.

