Россиянам пообещали, что перекосов в выплате зарплаты в декабре не будет

Россияне получат равные части зарплаты в декабре в первой и второй половинах месяца. Перекосов в выплатах не будет, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней.

В декабре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине декабря 11 рабочих дней и во второй половине декабря — 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в декабре не будет», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада, равного 70 тыс. рублей, расчет получится следующим образом: и за первую половину декабря, и за вторую половину декабря будет выплачено по 35 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 30 450 рублей).

Балынин уточнил, что аналогичная ситуация наблюдалась, например, в апреле и сентябре: тогда тоже было 22 рабочих дня с разделением по 11 в каждой из половин месяца. В феврале было 20 рабочих дней: по 10 из каждой половин месяца.

Экономист подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, констатировал эксперт.

По его словам, Трудовым кодексом установлено, что при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зарплаты производится накануне этого дня. Поэтому если дата выплаты зарплаты приходится на период с 31 декабря по 11 января, то она будет выплачена заранее — не позднее 30 декабря, отметил Балынин. В итоге в таком случае мы получим, что в декабре будет три поступления выплат вместо двух, так как одна будет произведена досрочно.

