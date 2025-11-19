На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России проиндексируют страховые пенсии

Замминистра Пудов анонсировал индексацию страховых пенсий на 7,6% с 1 января
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Страховые пенсии в РФ проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Средства для индексации уже заложены в проект бюджета Социального фонда.

«В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. руб. и составит 27,1 тыс. руб.», — пояснил чиновник.

По словам Пудова, индексация пенсий будет произведена выше уровня инфляции и затронет 38 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Также он анонсировал индексацию социальных пенсий 1 апреля 2026 года — на 6,8%, в соответствии с ростом прожиточного минимума. Это коснется около 4,4 млн получателей.

1 октября 2026 года военные пенсии в России были проиндексированы на 4%. Индексация пенсий произошла одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков. Целью этой меры было повышение материального обеспечения пенсионеров до уровня, близкого к выплатам действующим военным.

Ранее стало известно, как рост пенсий работающих пенсионеров повлиял на экономику РФ.

